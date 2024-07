Über die Alpen für Sternstunden

Mit dabei als Pate: Harry G

Als er über eine Anfrage des Lehrers von den Plänen der Schülerinnen und Schülern hörte, hat der in München lebende Comedian Harry G (aka Markus Stoll) spontan beschlossen, sich der Klasse und dem BR-Duo anzuschließen. Der leidenschaftliche Radl- und Bergfan wird am Abend des 2. Juli zur Alpen-Cross-Gruppe stoßen und dann am 3. Juli die ca. 90 Kilometer lange Strecke von Weyarn nach Zell am Ziller mitfahren. "Diese Aktion ist so großartig und wahnsinnig couragiert", sagt Harry G. "Ich bin selbst passionierter Radler, der regelmäßig viele Kilometer und Höhenmeter frisst und weiß, was die Kids hier auf sich nehmen. Respekt! Und genauso viel Respekt für jeden, der durch eine Spende Teil dieser Aktion wird. Zsammhalten ist in Bayern keine Worthülse – lasst uns das dem Rest der Welt zeigen."

Auch die BR-"Bergfreundinnen" Catharina Schauer und Katharina Kestler haben angekündigt, eine Etappe mitradeln zu wollen.